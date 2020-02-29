رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين ضد برشلونة.. نجم الريال يسخر من ميسي قبل الكلاسيكو.. 3 صفقات نارية تقترب من البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 29 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي للتعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدربد يخطط لهدف جوهرة بروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يسعى للقيام بأولى خطواته الرسمية من أجل التعاقد مع النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن دعم تشكيله بمهاجم قوي جديد من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديدًا مع الإخفاق الواضح لكافة نجوم الفريق الملكي في إثبات كفاءتهم بشكل أثار استياء مشجعي الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وجد ضالته أخيرا في هالاند خاصةً مع فرض النجم النرويجي لاسمه ضمن أبرز اللاعبين الواعدين في سماء كرة القدم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هالاند تمكن من تسجيل 12 هدف في 8 مباريات خاضها مع بروسيا دورتموند منذ انضمامه إليه في يناير الماضي كما نجح في تسجيل 40 هدفا في الموسم الحالي بعد أن سبق تسجيله لـ28 هدفا بقميص ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

كما أفادت إذاعة راديو ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد أبدى اهتمامه بهالاند تحديدًا وأنه قد أصبح بمثابة الهدف الأول للنادي الملكي على صعيد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد طلبوا من مسئولي بروسيا دورتموند التعرف على وضع هالاند الحالي والقيمة المالية التي قد يوافق النادي الألماني من خلالها على بيع بطاقة النجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا مع التنويه إلى إمكانية إدراج اسم المغربي أشرف حكيمي المُعار بدوره من ريال مدريد إلى دورتموند في أي اتفاق من شأنه أن يتم إبرامه بين الناديين.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن إعارة حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا في بروسيا دورتموند تنتهي في نهاية الموسم الماضي لكن ما يظهر جليا للكثيرين هو رغبة بروسيا دورتموند في التوقيع بشكل دائم ونهائي مع النجم المغربي بما يتوافق ربما مع تصريحات مؤخرة خرج بها أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2019 أعرب عن تطلعه للاستمرار لفترة أطول داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك من أجل مواصلة اللعب والمشاركة المُنتظمة حرصا منه على التطور أكثر في عالم كرة القدم.

- 3 نجوم مرشحين للإنضمام إلى ريال مدربد في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه يوجد ثلاثة مُهاجمين أبرزهم النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند مُرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وضع كلا من هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والألماني تيمو فيرنر نجم ريد بول لايبزيج الألماني على طاولة الفريق الملكي الخاصة بالتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية لقادة ريال مدريد في التوقيع مع مهاجم جديد لفرضية استقدامهم لهالاند وذلك بالنظر إلى العلاقة المميزة بين المسئولين في النادي الملكي وبروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل لبعض الوقت مع مينو رايولا من أجل التفاوض حول إمكانية ضم الملكي للفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مما يدعم من فرص الملكي في إعارة هالاند خاصة مع إدارة رايولا لأعمال النجم السابق لريد بول سالزبورج.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد أخبر رايولا وكيل اللاعبين الشهير بصرف النظر عن التوقيع مع بوجبا وبأنه لم يُعد يخطط لضم النجم الفرنسي إلى قلعة سنتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى هولاند تواجد أيضا اسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الذي قد يكون خيارا مثيرا لريال مدريد حتى مع وجود مشكلة في عدم امتلاك نجم إنتر ميلان لجواز السفر الأوروبي ووجود عدد كبير من اللاعبين غير الأوروبيين في قائمة الملكي على شاكلة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن تيمو فيرنر نجم لايبزيج الذي يحظى فعليا باهتمام من عديد أندية النخبة في أوروبا إلا أنه وبالنسبة لريال مدريد تظل أولوية إعارته خلف تلك الخاصة بفكرة ضم هالاند.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اقتناع المسئولين في ريال مدريد بقدرتهم على حسم صفقة هالاند مقابل 75 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هالاند تمكن مؤخرًا من الوصول إلى هدفه الأربعين هذا الموسم بعد تسجيله لـ12 هدفا في 8 مباريات شارك بها مع فريقه الجديد بروسيا دورتموند الذي انتقل إليه يناير الماضي تُضاف إليها 28 هدفا سجلها الصغير صاحب 19 عاما مع ريد بول سالزبورج.

- زيدان يتوعد برشلونة في الكلاسيكو

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد ، أنه لا يفكر في ما سيحدث حال تعرض فريقه للهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد، مشيراً إلى أنه يركز على المباراة "كفرصة كبيرة لتغيير الديناميكية" السلبية للفريق بعد النتائج السيئة الأخيرة.

وفي مؤتمر صحافي عشية استضافة الغريم التقليدي على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان الذي يمر فريقه بلحظة سيئة بعد الهزيمة أمام ليفانتي بالليغا ثم أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ، "بالتأكيد يمكن توجيه الانتقاد لقراراتي، كما ينبغي أن يحدث حين نخسر مباراتين. أنا المسؤول".

وأكد المدرب الفرنسي "الانتقادات طبيعية. إنها تحدث وليست أمراً جديداً، لكن ما ينبغي علي القيام به، لأن لدي القوة، هو مواصلة الكفاح مع لاعبي فريقي لأنهم الأفضل، لمحاولة المضي قدماً".

واعتبر "زيزو" أن الكلاسيكو "فرصة كبيرة لتغيير الديناميكية وهكذا أرى الأمر، لن أبدأ في التفكير فيما سيحدث لو خسرنا، هذه ليست فلسفتي. أنا شخص إيجابي وأريد من كل اللاعبين أن يرغبون ويسعون للفوز".

- استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة مساء غدًا الأحد ضم نمنافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب كل من غياب أسينسيو وهازارد ورودريجو جويس ويوفيتش، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وإبراهيم دياز بقرار فني. وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وتوني فويداس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور.

- زيدان يعترف بأزمة ريال مدريد ويزيد الجدل حول مستقبله

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن جاهزية الملكي لمباراة برشلونة في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو: "نمر بفترة حرجة وعلينا أن نكون إيجابيين.. أعرف أن الجماهير غاضبة على مستوى لكن علينا أن نعترف بذلك ونقاتل من أجل التحسين"

وعن مستقبله مع الملكي قال زيدان: "أنا لا أعرف عليك أن تسأل الآخرين.. ليونيل ميسي لاعب مهم لبرشلونة نعرف مدى أهميته إنه نجمهم نعلم ما يمكنهم فعله وما يتعين علينا القيام به".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

- نجم ريال مدريد يفتح النار على وسائل الإعلام بسبب "الاكتئاب"

هاجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني وسائل الإعلام بشأن السخرية من الاكتئاب والهلع في فترة سابقة.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات له اليوم: "لا أهتم لأي شيء سلبي يخرج من الإعلام لكن شعرت بالسوء بسبب سخريتهم من نوبات الهلع والاكتئاب، بالفعل هناك ملايين الأشخاص الذين يُعانون من هذا في العالم، لا يُمكن أن نُهاجم هؤلاء الناس".

وتابع: "أنا أتدرب بشكل يومي وأعلم متى أكون بالمستوى المُناسب ومتى أكون سيء، سأستمر بالعمل بنفس الطريقة مهما حدث، لا أستمع لأي شيء سلبي، لا يُهمني ابدًا اتعامل وكأنني لم أسمع".

واختتم: " يجب على الإعلام أن يحترمنا ويحترم حياتنا الشخصية، انهم يتمادون في الكثير من الأمور، يشعرونا بأننا رجال آليين ولسنا بشر مثلهم، لا يُمكننا تقبل كل ما يخرجه الإعلام فقط لأننا لاعبي كرة قدم".

- حارس الريال: ميسي لا يزيد عن لاعب في ليفانتي وسيلتا فيجو

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد أنه لا يفكر في مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو غدًا في الدوري الإسباني.

وقال كورتوا عشية الكلاسيكو: "ميسي بالنسبة لي هو مثل أي لاعب آخر ندرسه كما لو كنا ندرس لاعبًا من سيلتا فيجو أو ليفانتي فلا يوجد فرق في ذلك".

وأضاف: "في بداية مسيرتي مع فريق أتلتيكو مدريد كنت أفكر بمواجهة ميسي كثيرًا، لكن الآن لم أعد أفكر بهذه الطريقة، أصبح الأمر مثل أي مواجهة أي لاعب".

- مدرب برشلونة: أواجه الريال للاستمتاع.. ميسي مثل وزيري الشطرنج

أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أنه ذاهب إلى مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر له غدًا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو من أجل الاستمتاع.

وأضاف سيتين: "‏في الكلاسيكو أنا ذاهب إلى البرنابيو للاستمتاع، وأرغب الفوز بهذه المباراة، لكني سأعيشها كما لو كانت بدايتي كلاعب، بسعادة، إنها فرصة فريدة للمدرب، كما كان الحال في المباراة الأخيرة في نابولي".

وتابع: "عندما استمعت إلى نشيد الابطال في ملعب أسطوري، سأستمتع بكل مباراة هنا في برشلونة.. بالنسبة للهجوم، والطموح، سنذهب دائما في هذا الاتجاه، هذا هو DNA البارسا، ولكن ريال مدريد يدافع جيدا، ويعرف كيف يخرج بالكرة، وإذا فعل ذلك يمكن أن يلحق الضرر بك، لذلك علينا التركيز جيدًا"

وواصل: "أن يكون لديك ميسي في فريقك، مثل أن يكون لديك اثنان من الوزراء على رقعة الشطرنج ستخرج رابحًا دائمًا تقريبًا".

وأردف: "بوجود ميسي نحن محظوظون لأنه يفهم كل شيء جيدا، إنه يعرف تماما متى يجب أن يكون في العمق الهجومي، ومتى يجب أن يكون خارج المنطقة"

وأشار:"تابعت مباراة ريال مدريد والسيتي في البرنابيو، شاهدت أشياء من السيتي تستحق أن نركز عليها، ولكن أيضا شاهدت أشياء منهم لن تكون مفيدة بالنسبة لنا.. اجتمعت مع بيب جوارديولا بعد مباراة ريال مدريد والسيتي في البرنابيو، لأنني أحب الدردشة مع الفنيين الذين أتعرف عليهم عن طريق مشاهدة أسلوبهم في كرة القدم، وكيف يشعرون بها، بيب دائما كان مرجعا بالنسبة لي، جاتوزو قال إنه تجسس علي، وأنا أقول أنني تجسست على جوارديولا".