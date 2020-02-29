رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020: ضربة موجعة بعد الفوز على صن داونز.. حسم مصير رمضان صبحي.. فايلر يكشف سر انقلابه على كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020: ضربة موجعة بعد الفوز على صن داونز.. حسم مصير رمضان صبحي.. فايلر يكشف سر انقلابه على كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 29 فبراير لعام 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها الفوز الثمين الذي حققه الفريق على حساب ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 29 - 2 - 2020:

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقترب من التأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا

قطع الأول خطوة كبيرة في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2/0، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لظهيره الأيسر التونسي علي معلول والذي سجل الهدفين في الدقيقتين ٦٥، ٦٧.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

فايلر يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي ضد صن داونز

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد فايلر، أن استبعاد كهربا، جاء بسبب فني وليس له أي علاقة بالتجميد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام قبل المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: " رمضان صبحي غير جاهز للمباراة ولذلك تم استبعاده من القائمة، ومازال في مرحلة علاجه للتعافي من إصابته الأخيرة".

صدمة جديدة للأهلي.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة صن داونز المقبلة

كشف المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن موقف نجمه رمضان صبحي، من اللحاق بمباراة الإياب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز هام على صن داونز اليوم، باستاد القاهرة، بثنائية نظيفة سجلها التونسي علي معلول، ليقترب الفريق من بلوغ نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وعن مدى جاهزية رمضان صبحي للقاء العودة قال فايلر :" إن رمضان صبحي لم يتدرب حتى الآن بنسبة ١٠٠٪ ومن الصعب الاعتماد عليه في مثل هذه المباريات".

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.

نشرة أخبار الأهلي اليوم

مدرب صن داونز يتوعد الأهلي: اسألوا الوداد والترجي عن جحيم بريتوريا

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، على توجيه رسالة نارية لفريق الأهلي وذلك بعد فوز الأخير على بثنائية نظيفة على بطل جنوب إفريقيا في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ( 2 – 0).

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اسألوا الوداد والترجي واتحاد العاصمة عن بريتوريا، إنها مختلفة في أمور عديدة لا يمكن أن نحصرها".

وأكمل موسيماني:" من الوارد بالفعل أن يسجل الأهلي في ملعب صن داونز، كما سبق أن حققنا الفوز بهدف واثنين وثلاثة أمام أندية عربية، بل إننا فزنا في إحدى مبارياتنا هذا الموسم ب١١ هدفا.

وأكد موسيماني أنه لن يغير طريقة لعبه مشيرا إلى أن الأهلي لعب بنفس أسلوب العام الماضي، وأن هناك فلسفة عند بعض الأندية لا تتغير أبدا مثل نادي برشلونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين بعد أسبوع وتحديدا 7 مارس المقبل على صن داونز.

نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي بعد إصابته أمام صن داونز

تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة قوية في ركبة القدم اليسرى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وأصيب ظهير أيمن الأهلي بتورم شديد في ركبته، حيث خرج من الملعب عقب نهاية المباراة وهو يعاني من الإصابة.

وقرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع أحمد فتحي للكشف الطبي للإطمئنان على إصابته وتحديد موقفه من المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يسافر فتحي مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء غد الأحد، حيث سيقوم الجهاز الطبي بتجهيزه للحاق بموقعة الإياب.