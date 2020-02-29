رياضة | أول تعليق من كلوب بعد هزيمة ليفربول من واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كلوب بعد هزيمة ليفربول من واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على خسارة فريقه اليوم أمام واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، الأمر بهذه البساطة".

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وأضاف :"العديد من الناس سيقولون كنا نتوقع خسارة ليفربول، تهانينا لهم لم أتوقع خسارتنا".

وتابع :"رسالتي كانت مرروا بسرعة وتحركوا بشكل أسرع ولكن واتفورد كانوا يدافعون بخطة ٦-٣-١ في بعض الأحيان ولم نستفد من المساحات الصغيرة".

وتلقى ليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أما واتفورد بثلاثة أهداف دون رد.