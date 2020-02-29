رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت الموافق 29-2-2020.

في بداية اليوم فاز الفتح بثلاثية مقابل هدفين أمام الوحدة، بينما انتصر الاتفاق برباعية مقابل هدف أمام أبها، وفي النهاية فاز الاتحاد بخماسية مقابل هدف أمام الشباب.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 47 نقطة

2- النصر برصيد 42 نقطة

3- الأهلي برصيد34 نقطة

4- الوحدة برصيد 33 نقطة

5- الفيصلي برصيد 31 نقطة

6- الرائد برصيد 31 نقطة

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7- التعاون برصيد 29 نقطة

8- الشباب برصيد 28 نقطة

9- الفيحاء برصيد 27 نقطة

10-الاتفاق برصيد 26 نقطة

11- أبها برصيد 24 نقطة

12-الاتحاد برصيد 22 نقطة

13- الحزم برصيد 22 نقطة

14- الفتح برصيد 18 نقطة

15- ضمك برصيد 17 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة