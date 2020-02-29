رياضة | تعادل مثير بين فنربخشة وأنطاليا سبور في الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين فنربخشة وأنطاليا سبور في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فنربخشة تعادلا مثيرا من أرض مضيفه انطاليا سبور 2 / 2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين للدوري التركي.

وتقدم فنربخشة عن طريق فيدات موريكي في الدقيق ة35، قبل أن يسجل أميلتون هدف التعادل لانطاليا في الديقة 52.

وفي الدقيقة 57 سجل هاكان أوسميرت الهدف الثاني لأنطاليا، لكن يها زاجك سجل هدف التعادل لفنربخشة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.