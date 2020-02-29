رياضة | اتحاد جدة يمطر شباك الشباب بخماسية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يمطر شباك الشباب بخماسية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح اتحاد جدة ضيفه فريق الشباب 5 / 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الشباب هو البادىء بالتسجيل عن طريق ماخيتي ديوب في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل ويلفريد بوني هدف التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة 16.

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وفي الدقيقة 21 سجل حمدان الشمراني الهدف الثاني لاتحاد جدة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدفين لاتحاد جدة في الدقيقتين 77 و 80، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.