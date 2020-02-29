رياضة | مي مازن تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي مازن تفوز بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت اللاعبة مي مازن على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية لل جمباز الفني- آنسات تحت سن 11 سنة، وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت الصالة الرياضية المغطاة بـ6 أكتوبر.

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وقد شاركت مي مازن فى البطولة ضمن فريق ارتست جيمنستك أكاديمى والذي قدم مستوى مميز، ونالت مي إشادة واسعة من جميع الحضور بسبب مستواها الرائع، وتوقع الكثيرون لها نجاح مبهر في الفترة المقبلة.

وأشادت لجنة تحكيم البطولة بالمستوى الفني الذي قدمته مي مازن تحت إشراف الجهاز الفني لفريقها بقيادة المدربة المتألقة تسنيم سلامة والتي تعد من أفضل مدربات الجمباز في مصر.