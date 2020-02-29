رياضة | باريس سان جيرمان يسحق ديجون برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يسحق ديجون برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع باريس سان جيرمان خطوة جديدة إلى الأمام على طريق الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / صفر على ديجون اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.

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وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وفي الشوط الثاني ، سجل مبابي هدفين في الدقيقتين 74 والأولى من الوقت بدل الضائع كما أحرز ماورو إيكاردي هدفا آخر للفريق في الدقيقة 77 .