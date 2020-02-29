رياضة | بعد ضياع حلم الدوري الذهبي.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضياع حلم الدوري الذهبي.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق ليفربول هزيمة ثقيلة أمام فريق واتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيكارج رود" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وهي الهزيمة الأولي للريدز في البريميرليج بالموسم الحالي 2019 / 2020.

جاءت أهداف فريق واتفورد في شباك ليفربول عن طريق إسماعيلا سار "هدفين"، وتروي دييني "هدف" بالدقائق 54، 60، 72 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز لكنه لم يسجل أو يصنع أهداف لفريقه.

ترتيب ليفربول بعد خسارته أمام واتفورد:

توقف رصيد ليفربول عند 79 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 22 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 57 نقطة والذي تأجلت مباراته مع أرسنال بالجولة 28 بالبريميرليج، نظرًا لارتباطه بمواجهة هامة ضد استون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غدا الأحد.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي؟

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يتبقي لفريق ليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بإجمالي عدد نقاط ممكنة (30 نقطة)، بينما يتبقي لمنافسه المباشر فريق مانشستر سيتي 11 مباراة بالبريميرليج بـ (33 نقطة).

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 4 مباريات وحصد 12 نقطة من أصل 33 نقطة ممكنة، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي حيث يصل في هذه الحالة رصيده لـ(91 نقطة)، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسه مانشستر سيتي حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة (90 نقطة).

ويستطيع فريق ليفربول حال استمراره في تحقيق الانتصارات، حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي أمام فريق كريستال بالاس في مباراة الجولة 31 من البطولة والمقرر لها 21 مارس المقبل، أما في حالة تعثر مانشستر سيتي في أي مباراة قادمة قد يحسم الريدز لقب البريميرليج قبل تلك المباراة.

ضياع حلم الدوري الذهبي:

بعد خسارته القاسية أمام واتفورد بثلاثية نظيفة تبخر حلم ليفربول في التتويج بالدوري الذهبي (دوري اللاهزيمة) وتكرار إنجاز آرسنال الذي يملك الدرع الذهبي بعد حصد لقب البريميرليج موسم 2003 - 2004 دون أي خسارة.