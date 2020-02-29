رياضة | وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، باللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق الأهلي، بعد مشاركته مع الفريق الأحمر ضد ماميلودي صن داونز مساء اليوم السبت، في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد "جمعة" في تصريحات تليفزيونية أن عدم مشاركة "بادجي" بشكل أساسي مع الأهلي "خطأ كبير"، مشيرًا أن المهاجم السنغالي هو الأجهز فنيًا وبدنيا بالنسبة لمهاجمي الفريق الأحمر حاليًا.

وقال مدافع الأهلي السابق: " بادجي لاعب مميز ودخوله أشعل المباراة ومنح الأهلي السيطرة الهجومية، وعدم مشاركته من بداية المباريات يعد "جريمة" بكل المقاييس".

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ويري وائل جمعة أن الهدوء هو سبب تفوق الأهلي أمام صن داونز في مباراة اليوم وخاصة في الشوط الثاني، بالإضافة للتونسي علي معلول صاحب هدفي الفوز والذي أظهر شخصية القائد التي غابت عن الفريق بالشوط الأول.

وطلب "جمعة" عدم المبالغة في الاحتفال بالفوز على صن داونز خاصة وأن الأهلي لم يحسم تأهله حتي الآن.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينا على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وماميلودي صن داونز يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا.