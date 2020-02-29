رياضة | مطروح يهزم الحرية ويدخل المنافسة بقوة للصعود بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح يهزم الحرية ويدخل المنافسة بقوة للصعود بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مطروح في تحقيق فوز مهم علي فريق الحرية في إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشر وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع مطروح رصيدة عند النقطة 23 ويدخل المنافسة بقوة لحجز تذكرة التأهل لدوري الترقي ، بينما توقف رصيد الحرية عند النقطة 20.

وتختتم مباريات الجولة غدا بثلاث لقاءات حيث يواجه المصري السلومي صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة ويسعي مركز شباب الحمام للفوز للهروب من منطقة الهبوط، بينما يسعي المصري السلومي للفوز للإستمرار في المنافسة علي الصعود لدوري الترقي.

وعلي ملعب المدينة الجامعية يلتقي الشرطي صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط والذي هبط رسميا للقسم الرابع فريق مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة ويسعي فريق برج العرب للفوز للهروب من منطقة الهروب

Advertisements

وتختتم المباريات بلقاء القمة بين الجزيرة والهلال المتساويين في رصيد النقاط برصيد 24 نقطة ويسعي الفريقين للفوز لضمان التأهل رسميا قبل جولة من نهاية مباريات المجموعة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الهلال 24نقطة

2- الجزيرة 24 نقطة

3- المصري السلوم 24 نقطة

4- مطروح 23نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- شباب الضبعة 17نقطة

7- برج العرب 15نقطة

8- مركز شباب الحمام 14نقطة

9- الشرطة 6نقاط