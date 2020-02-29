شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي إقامة مباراة ودية في جنوب أفريقيا قبل مباراة العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي إقامة مباراة ودية في جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز المقبلة.

وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجه الفريقان مجددًا يوم 7 مارس المقبل في لقاء الإياب.

وقال قمصان في تصريحات لإذاعة «الشباب والرياضة»: «غير صحيح أننا سنلعب مباراة ودية في جنوب إفريقيا».

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وتابع: «تعجلنا في تحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحدث بين الشوطين مع اللاعبين وطلب منهم الهدوء وأزال الضغوط من عليهم».

وأضاف: «واجهنا خصمًا كبيرًا ومنظمًا ولديه سرعات وإمكانيات فردية جيدة، وحققنا نتيجة مرضية ومباراة العودة ستكون صعبة جدًا».

وأكمل: «كل الفرق التي صعدت إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا كبيرة ولديها خبرات ومرت بمثل هذه التجارب، وفوجئنا باستحواذ صن داونز وبهجمة خطيرة في بداية المباراة».

وأكد: «هناك لاعبون لأول مرة يشاركون تحت ضغط جماهيري كبير، وياسر إبراهيم ومحمود متولي وغيرهم، ومن الضروري عدم استقبال أي هدف على ملعبك في الأدوار الإقصائية، والتغييرات صنعت الفارق في الشوط الثاني».

واختتم: «استفدنا من مباراة الموسم الماضي أمام صن داونز، وكنا نعاني لأننا سافرنا إلى جنوب إفريقيا قبل اللقاء بيومين».