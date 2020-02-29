شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التونسية: أبناء «باب سويقة» يحلمون بتكرار سيناريو الأهلي في رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف التونسية، السبت، الضوء على لقاء الزمالك والترجى، والذى فاز فيه بطل مصر بثلاثية مقابل هدف، مساء الجمعة، في لقاء ذهاب دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، الذي أقيم على أرض ملعب استاد القاهرة الدولى.

وقال موقع صحيفة «الصباح» إن الزمالك المصرى جعل وضع الترجى التونسى في هذا البطولة معقدا للغاية، وأعاد بطل مصر سيناريو السوبر الإفريقى، الذي أقيم يوم 14 من الشهر الماضى، وفاز فيه الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

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أضاف التقرير التونسى أن تراجع الترجى التونسى خلال الشوط الثانى كان سببا رئيسيا في هزيمته، حيث استغل بن شرقى هذا الأمر وسجل هدفا ثانيا لبطل مصر ليصعب المهمة على رفقاء معين الشعبانى، بالإضافة إلى أن طرد مدافع الفريق التونسى زاد الأمور تعقيدا ورجح كفة بطل مصر.

أكد التقرير أن النتيجة التي تعرض لها بطل تونس على يد الزمالك قاسية للغاية، ولكن الترجى يحلم بسيناريو الذي حدث أمام النادى الأهلى في نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، والتى ضرب فيها الفريق التونسى المارد الأحمر بثلاثية نظيفة حمل على إثرها كأس البطولة.

فيما قال موقع صحيفة الشروق، التونسية، إن الترجى يستطيع الفوز في لقاء العودة الجمعة المقبل بهدفين دون رد ويصعد لدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا ويمضى نحو تحقيق لقبه الثالث على التوالى عقب فوزه في آخر عامين بهذه البطولة بجدارة واستحقاق. وفتح موقع «جمهورية»، التونسى، النار على حكم اللقاء رضوان جياد، وقال في عنوانه: «بإسهام من الحكم المغربى: الترجى يتلقى هزيمة قاسية من الزمالك في القاهرة».