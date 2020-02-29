شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عاجلة لحسم مصير «نيمار» مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن جلسة حاسمة سيتم عقدها قريبًا بشأن تحديد مصير نيمار نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد البرازيلى يعقد مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن مشاركة نيمار فى أولمبياد طوكيو خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن روجيريو كابوكلو، رئيس الاتحاد البرازيلى، سيعقد اجتماعًا مع ناصر الخليفى، رئيس سان جيرمان، لمناقشة الأمر ومحاولة إقناعه بمنح الضوء الأخضر لنيمار.

ويسعى الاتحاد البرازيلى للحصول على دعم نيمار فى كوبا أمريكا 12 يونيو وحتى 12 يوليو، والألعاب الأولمبية 2 يوليو وحتى 9 أغسطس.

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وأوضحت أن الاتحاد البرازيلى يعتمد على تصريح نيمار أكثر من مرة، بأنه مستعد للمشاركة فى الحدثين خلال الصيف المقبل.

ولا يحق لسان جيرمان الاعتراض على تواجد نيمار فى كوبا أمريكا، لكن الأولمبياد غير مدرجة فى أجندة الفيفا، وبالتالى لا بد من الحصول على موافقة النادى الباريسى أولًا.

على جانب آخر، يعيش توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان فترة حرجة للغاية، قبل استضافة بورسيا دورتموند الألمانى، يوم 11 مارس المقبل، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة لو باريزيان فى تقرير لها، أن توخيل يعانى من 5 غيابات مؤكدة، تتمثل فى: «الثلاثى المصاب تياجو سيلفا وأندير هيريرا وكولين داجبا، إضافة إلى الثنائى ماركو فيراتى وتوماس مونييه بسبب الإيقاف». وأضافت الصحيفة أن المدرب الألمانى فى حيرة من أمره، فى ظل إصراره على اللعب بخطة 4-4-2 رغم النقص العددى الذى يعانيه الفريق. ولفتت إلى أن إصابة تياجو سيلفا ستدفع مدرب سان جيرمان لإعادة ماركينيوس لخط الدفاع، بجوار برسنيل كيمبيمبى، والدفع بالثنائى لياندرو باريديس وإدريسا جانا جايى.

وأشارت إلى أن توخيل سيكون مضطرا للاعتماد على جايى، رغم تواضع مستوى اللاعب فى مباراة الذهاب التى انتهت بفوز دورتموند فى ملعبه بنتيجة 2-1.

ولفتت إلى أن المدير الفنى لبى إس جى لن يغامر بلاعب الوسط الشاب تانجوى كواسى (17 عاما) فى مباراة بمثل هذه الأهمية، والتى ربما تنعش موسم الفريق أو تنهيه مبكرا.