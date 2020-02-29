شكرا لقرائتكم خبر عن «قوة» بيراميدز تصطدم بطموح «زاناكو» في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً فى تحقيق نتيجة إيجابية، يخوض الفريق الكروى الأول فى نادى بيراميدز، مواجهة صعبة، فى الثالثة عصر الأحد، بتوقيت القاهرة، حينما يحل ضيفا على زناكو الزامبى، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية، ويسعى بيراميدز، بقيادة المدير الفنى الكرواتى أنتى، لمواصلة عروضه الجادة فى البطولة الإفريقية، بعدما نجح فى التأهل وهو على قمة مجموعته فى دور المجموعات، ويدير مباراة اليوم تحكيمياً طاقم من مدغشقر بقيادة أندريا ماندا، ويعاونه مواطنه ليونيل حاسنى، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر أيضا.

Advertisements

ووصلت بعثة الفريق إلى زامبيا الخميس الماضى، وخاض الفريق تدريباته يومى الخميس والجمعة، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، قبل أن يختتم تدريباته، أمس «السبت»، على ملعب المباراة، وشدد الجهاز الفنى لبيراميدز على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فى عقر دار زاناكو من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائى، وسيعتمد الجهاز الفنى على تضييق المساحات فى وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة جون أنطوى، وإسلام عيسى وإيريك تراورى فى الوصول إلى مرمى بطل زامبيا، كما سادت حالة من الارتياح بعدما تعافى الأوغندى عبده لومالا من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

فيما أعلنت إدارة نادى زاناكو الزامبى فتح أبواب ملعب «الأبطال الوطنى» بمدينة لوساكا أمام الجماهير بالمجان لحضور مباراة الفريق أمام بيراميدز، باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، وناشد الجهاز الفنى للفريق زاناكو الجماهير بمؤازرة الفريق فى تلك المباراة الصعبة.

ومن جانبه، أكد كريس كواندا، المدير الفنى لزاناكو الزامبى، صعوبة المواجهة أمام بيراميدز فى ربع نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لافتاً إلى أن بيراميدز هو المرشح الأول للقب، ولكن فى الوقت نفسه أكد على جاهزية لاعبيه فى إسقاط بطل مصر، والعمل على حسم التأهل من خلال مواجهة اليوم فى لوساكا.