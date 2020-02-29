شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون».. «كعبه عالي» على «الشعباني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، «عقُدة» لمدرب الترجى التونسى، معين الشعبانى، بعد أن حقق الأول رابع انتصار على الأخير، خلال لقاء فريقهما، مساء الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولى، بنتيجة 3/1.

ولم يكن تفوق المدير الفنى لفريق الزمالك على «الشعبانى» بمحض الصدفة أو ضربة حظ، ولكن حدث هذا الأمر خلال عامين متتاليين كانت الكلمة العليا للمدرب الفرنسى، الذى أصبح «كعبه عالى» على المدير الفنى لفريق الترجى التونسى.

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ونسرد خلال هذه السطور قصة تفوق باتريس كارتيرون، على مدرب الترجى التونسى، فتفوق الأول مساء الجمعة بثلاثية مقابل هدف، حقق فيها «ريمونتادا بيضاء» أحبطت خطة الثأر الكروى لفريق الترجى التونسى.

وفى 5 مواجهات كروية بين «كارتيرون- الشعبانى»، نجح الأول فى الفوز خلال 4 لقاءات، كان الأول عندما كان مديرا فنيا للنادى الأهلى وفاز فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا 3/1، واللقاء الثانى عقب تولى المدرب الفرنسى قيادة الرجاء البيضاوى المغربى الموسم الكروى الماضى، وفاز فى 29 مارس 2019 بلقب السوبر الإفريقى لحساب الفريق المغربى بنتيجة 2/1، وهو ما حققه كارتيرون ثالثا وفاز بنفس اللقب مع الزمالك خلال لقاء قطر فى 14 فبراير الماضى، الذى انتهى 3/1 لصالح بطل مصر، وأخيرا فى لقاء مساء الجمعة، مارس كارتيرون هوايته وفاز على معين الشعبانى بثلاثية مقابل هدف.

وتأتى المنافسة بين المدربين الكبيرين لصالح «الشعبانى» فى مرة واحدة، بعدما استطاع التفوق على المدرب الفرنسى بنتيجة 3/صفر فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وحصد لقب البطولة من قلب النادى الأهلى، الذى كان فائزا بثلاثية مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى عام 2018.

وشاءت الظروف والأقدار أن تجمع باتريس كارتيرون ومعين الشعبانى مرة أخرى بنفس ملامح وملابسات مواجهة 9 نوفمبر 2018، مع الاختلاف الوحيد أن المدرب الفرنسى حقق نتيجة 3/1 مع النادى الأهلى وقتها فى الدور النهائى، ولكن الأمر الجديد هنا أن نفس النتيجة السابقة حققها باتريس كارتيرون مع نادى الزمالك حاليا، ولكن فى الدور ربع النهائى، فهل يستطيع المدرب الفرنسى تسطير مجد آخر على حساب مدرب الترجى التونسى خلال المواجهة السادسة بينهما وتصبح نتائج المنافسة بينهما 5/1، أو 4/2.