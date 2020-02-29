شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا: ميسي لا يستطيع تكرار ما فعلته في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، عن أمنيته أن يرى قائد فريق برشلونة الإسبانى، ليونيل ميسى، لاعبا فى صفوف ناديه القديم نابولى، لكنه لن يكون قادرا على تكرار ما فعله هو فى النادى الواقع فى جنوب إيطاليا.

وأوضح مارادونا فى تصريحاته: «أستمتع كثيرا بمشاهدة ميسى، إنه لاعب يمتلك مهارة كبيرة ويجب أن يكمل مسيرة التألق»، وقال أسطورة الكرة الأرجنتينية: «كنت أرغب فى مواجهة ميسى، لكنه جاء للعب فى سان باولو بعدما أصبح الملعب فى حالة تدهور».

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وتابع: «ميسى لم يعش ما مررت به، لكنه يمكنه بسهولة اللعب مع نابولى، لكننى أعتقد أنه لن يكون قادرًا على فعل ما فعلته، لكننى بالتأكيد أود لو كان فى نابولى لاعب من نوعية ميسى».

ويعتبر الكثيرون فى العالم أن ميسى المتوج بالكرة الذهبية خلال مسيرته 6 مرات، هو الوريث الشرعى لمارادونا على عرش الكرة فى الأرجنتين، بل وفى العالم كله. ولعب مارادونا فى صفوف نابولى لمدة 7 سنوات بدءًا من عام 1984، ليصبح معشوق الجنوب الإيطالى، ويتوج مع نابولى بخمسة ألقاب، منها الدورى الإيطالى (مرتان) وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالى 1990 والدورى الأوروبى لكرة القدم.

يذكر أن مارادونا سبق أن أشرف على تدريب ميسى حين كان مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى نهائيات كأس العالم 2010 فى جنوب إفريقيا.