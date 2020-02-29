شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: أحمد ناصر

يستضيف ملعب سنتياجو بيرنابيو، غدا الأحد، لقاء ريال مدريد ضد برشلونة «كلاسيكو الأرض» في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء، ضمن منافسا الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

يدخل ريال مدريد المباراة لم يفز بأي من مبارياته السبع الأخيرة ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

وبصفة عامة التقى الفريقان 276 مرة، فاز الفريق الكتالوني في 115، والنادي الملكي في 99، فيما انتهت 62 مباراة بالتعادل، وبلغ عدد أهداف برشلونة 482 هدفا، فيما سجل ريال مدريد 446 هدفا.

ونستعرض في التقرير التالي نتيجة مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في كافة البطولات:

الدوري الإسباني: يتواجه نادي ريال مدريد وبرشلونة مرتين موسم بعد موسم في بطولة لاليجا التي انطلقت سنة 1929.

مجموع المباريات 179

فوز ريال مدريد 72

التعادل 35

فوز برشلونة 72

أهداف ريال مدريد 286

أهداف برشلونة 288

كأس ملك إسبانيا: كأس الملك هي أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

مجموع المباريات 35

فوز ريال مدريد 12

التعادل 8

فوز برشلونة 15

أهداف ريال مدريد 65

أهداف برشلونة 67

كأس الدوري الإسباني: كأس الدوري هي بطولة كرة قدم انطلقت عام 1982، لكن بسبب نقص التمويل اللازم من الأندية المشاركة تم إلغاؤها بعد 4 سنوات فقط.

مجموع المباريات 6

فوز ريال مدريد 0

التعادل 4

فوز برشلونة 2

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أهداف ريال مدريد 8

أهداف برشلونة 13

كأس السوبر الإسباني: هي بطولة سنوية تجمع كل من تصدر الدوري وبطل كأس الملك، انطلقت عام 1982 كنظير لدرع الاتحاد الإنجليزي.

مجموع المباريات 14

فوز ريال مدريد 8

التعادل 2

فوز برشلونة 4

أهداف ريال مدريد 30

أهداف برشلونة 18

دوري أبطال أوروبا: أهم بطولات كرة قدم الأوروبية، ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ عام 1955 لأفضل أندية كرة القدم في أوروبا.

مجموع المباريات 8

فوز ريال مدريد 3

التعادل 3

فوز برشلونة 2

أهداف ريال مدريد 13

أهداف برشلونة 10

مباريات ودية:

مجموع المباريات 33

فوز ريال مدريد 4

التعادل 10

فوز برشلونة 19

أهداف ريال مدريد 43

أهداف برشلونة 83

تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم