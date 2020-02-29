شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: سنبدأ من الآن التفكير بمباراة العودة.. وراض عن أداء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بعد فوز فريقه على صن داونز اليوم بدوري الأبطال الافريقي، مؤكداً أن فريقه سيطر وإستحوذ على مجريات المباراة بالكامل وفرض شخصيته وأسلوبه على المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد أكثر من فرص للمارد الأحمر.

وقال فايلر عقب المباراة :«سنطوي صفحة مباراة الذهاب وسنبدأ في التفكير بمباراة العودة ..راض عن اداء فريقي رغم اننا كنا قادرين على زيادة الغلة التهديفية ولكن اهدرنا العديد من الفرص السهلة».

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لاشيء سجلهما التونسي على معلول خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.