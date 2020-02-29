شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى وفاة اللاعب محمد هيثم المحترف بالدوري السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه في وفاة اللاعب محمد هيثم العيسوي، المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني والذي وافته المنية اليوم أثر حادث أليم بفندق إقامة الفريق بالسودان

ويتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان اللاعب محمد هيثم العيسوي المحترف بدوري كرة القدم السوداني قد تعرض لحادثة مأساوية أدت لوفاته جراء حريق نشب في الفندق الذي كان يقيم به فريقه.