شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي من ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة واتفورد بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

قدم ليفربول شوطا سلبيا في كل شئ ولم يهدد مرمى واتفورد مطلقا، وعلى العكس سدد واتفور 7 تسديدات على مرمى أليسون وشكل خطورة بالغة.

وشهدت الدقيقة 32 سقوط الإسباني جيرارد دوليفيو في كرة مشتركة مع فيرجيل فان دايك وتوقف اللعب لمدة 5 دقائق حتى غادر دوليفيو المباراة ونزل بريرا بدلا منه في الدقيقة 37.