الارشيف / اخبار الرياضه

شوط أول سلبي من ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي من أمام واتفورد في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من لقاء نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة واتفورد بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

قدم ليفربول شوطا سلبيا في كل شئ ولم يهدد مرمى واتفورد مطلقا، وعلى العكس سدد واتفور 7 تسديدات على مرمى أليسون وشكل خطورة بالغة.

وشهدت الدقيقة 32 سقوط الإسباني جيرارد دوليفيو في كرة مشتركة مع فيرجيل فان دايك وتوقف اللعب لمدة 5 دقائق حتى غادر دوليفيو المباراة ونزل بريرا بدلا منه في الدقيقة 37.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي من ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا