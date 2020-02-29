شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا واسألوا الوداد والترجي ومازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موسيماني مدرب فريق صن داونز، أن نتيجة مباراة الذهاب اليوم أمام الأهلي، تصعب من مهمة فريقه في لقاء العودة في جنوب أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة من على معلول، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في اطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وصرح موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كنا لا نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، خاصة ونحن نلعب أمام فريق محترم مثل الأهلي».

وأضاف «كان لدينا العديد من المشاكل خلال اللقاء. الهدف الثاني صعب مهمتنا في المباراة الثانية بشكل كبير».

موسيماني أوضح «ستكون مهمة معادلة النتيجة في جنوب إفريقيا صعبة علينا بكل تأكيد».

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المدرب الجنوب إفريقي أتبع «نهنئ الأهلي لأنه كان فريق جيد وقدم مباراة جيدة. أداء فريقي اختلف في الشوط الثاني عن الأول».

موسيماني أتبع «في الشوط الأول استطعنا إيقاف خطورة أحمد فتحي وعلي معلول ظهيرا الأهلي، لكن في الشوط الثاني اختلف الأمر واستقبلنا هدفين».

واسترسل «ركلة جزاء الأهلي ليست صحيحة. ريكاردو ناسكيمينتو لاعبنا أخبرنا بذلك».

وأكمل «لعبنا بالطريقة التي نجيد تطبيقها، تماما مثلما فعل الأهلي، لكن الأهلي استغل الكرات الطويلة معتمدا على أفشة وعلي معلول».

وواصل: «أعتقد أن النتيجة كانت ستختلف تماما لو استغللنا الفرص المبكرة التي سنحت لنا وسجلنا هدفا».

وأتم «اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي».