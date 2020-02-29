ملخص مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

حقق فريق الاتحاد فوزاً مستحقاً على ضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ملخص مباراة نادي الاتحاد ضد الشباب

وتقدم فريق الشباب بهدف أول عن طريق السنغالي ماكيتي ديوب بالدقيقة “9” إلا أن الاتحاد عاد في النتيجة سريعاً بهدف التعادل عن طريق لاعبه الإيفواري ويلفريد بوني بالدقيقة “15”.

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وتمكن حمدان الشمراني بالدقيقة “20” من تسجيل هدف ثاني للعميد في شباك الشباب من ضربة رأسية متقنة بعد استقباله كرة ركنية من الجهة اليمنى الخطيرة.

وفي الشوط الثاني؛ دخل الاتحاد بشكل قوي وسط تراجع مفاجئ من الشباب ليسجل الشمراني هدف ثالث والشخصي الثاني له بالدقيقة “72” بعد متابعة جيدة لكرة تصدى لها الحارس بن مصطفى.

وتألق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا وفرض كلمته على الشباك الشبابية بهدفين رائعين بالدقيقتين “78 و80” لتنتهي المباراة بعد ذلك بخمسة أهداف مقابل هدف للشباب.

وبهذا الفوز؛ يصل فريق الاتحاد إلى النقطة 22 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين بينما الشباب بالمركز الثامن ومعه 28 نقطة.