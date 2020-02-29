ملخص مباراة ليفربول اليوم ضد واتفورد وخسارة مذلة للريدز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
حقق نادي واتفورد أكبر مفاجأت الموسم في الدوري الإنجليزي بعد هزيمته لمُتصدر المُسابقة ليفربول بثلاثة أهدافٍ دون رد، مُنهياً أحلام الريدز في التتويج بدوري اللاهزيمة هذا الموسم.
ملخص مباراة ليفربول ضد واتفورد
وشهدت المُباراة تألقاً كبيراً للنجم السنغالي إسماعيلا سار، الذي أظهر قُدرات عالية خلال المُباراة وسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 54 و 60، فيما سجل المُخضرم تروي ديني هدف فريقه الثالث في الدقيقة 72، وكاد سار أن يُحرز الهدف الرابع في الدقيقة 82 ولكن كرته ابتعدت بقليل عن قائم أليسون.
لم يكن نجوم ليفربول في مستواهم المعهود خلال المُباراة، وغاب عن الفريق الأداء الهجومي المنظم المعروف عنه الفريق، ولم تُفلح مُحاولات محمد صلاح و ساديو ماني و ديفوك أوريجي و آدم لالانا في إنقاذ ليفربول من الهزيمة الأولى هذا الموسم.
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