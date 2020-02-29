شكرا لقرائتكم خبر

الهلال بطل دوري تحت 13 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حقق فريق الهلال لقب دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عاما قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، وذلك عقب فوزه على الصفا أمس بنتيجة كبيرة بلغت 12 ـ 0 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الرديف بنادي الهلال.

وستشهد مباراة الهلال المقبلة أمام الأهلي تتويجه رسميا باللقب بعد أن حسمه بفارق ثلاث نقاط عن الفتح الثاني.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال اهتم بمباراة أمس كثيرا من حيث الحضور المميز الذي تقدمه رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.