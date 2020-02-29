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الهلال بطل دوري تحت 13 عاما

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الهلال بطل دوري تحت 13 عاما
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حقق فريق الهلال لقب دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عاما قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، وذلك عقب فوزه على الصفا أمس بنتيجة كبيرة بلغت 12 ـ 0 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الرديف بنادي الهلال.

وستشهد مباراة الهلال المقبلة أمام الأهلي تتويجه رسميا باللقب بعد أن حسمه بفارق ثلاث نقاط عن الفتح الثاني.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال اهتم بمباراة أمس كثيرا من حيث الحضور المميز الذي تقدمه رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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