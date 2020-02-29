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5 فائزين ببطولة القصب للرياضات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت «تحكم» سعود الفغم الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد أمس الأول في ميدان القصب بالتعاون مع بلدية القصب كأول بطولة بعد اعتمادها من هيئة الطيران المدني. وشارك في البطولة 29 متسابقا بفئتي الطائرات والسيارات. الفئات والفائزون طائرات الهليكوبتر: الأول فيصل أبو حميد، الثاني محمد العصيمي، الثالث عبدالهادي عزوز.

طائرات 3D: الأول سعد العجمي، الثاني أيمن الحميضي، الثالث عادل الجميلي.

طائرات الجت: الأول حمد الرفدان، الثاني أحمد العنزي، الثالث خالد الجخيدب.

السيارات الكهربائية: الأول مهدي العيسى، الثاني محمد الكثيري، الثالث هاني الخليفة.

سيارات البنزين: الأول عبدالمطلب الشملان، الثاني عبدالرحمن الشدوخي، الثالث إدريس الخلف.



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