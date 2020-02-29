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الفتح يحرم الوحدة من المركز الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فشل الوحدة في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين وقبل بالهزيمة 2-3 أمام مضيفه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار المرحلة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما خسر الوحدة بهذه النتيجة فرصة العودة إلى المركز الثالث، حيث كان تفصله عنه نقطة واحدة إلا أنه لم يحقق حتى التعادل، ليبقى الأهلي في المركز.

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وكان الوحدة تقدم أولا عن طريق يوسف نياكات في الدقيقة الـ25، ثم أضاف له لويس جوستافو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ35.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلص الفتح الفارق عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، وقبل مرور 5 دقائق منه وتحديدا في الدقيقة الـ49، أدرك الفتح التعادل عن طريق ميتشيل تي فريدي، فيما تكفل ماتياس أجويريجاراي بتسجيل الهدف الأغلى في المباراة في الدقيقة الـ66 لمصلحة الفتح، وهو ما كفل له الحصول على 3 نقاط غالية، رفعت رصيد الفريق إلى 18 نقطة، لكنه في المركز الـ14 بفارق نقطة عن الاتحاد الـ13.