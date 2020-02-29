الكلاسيكو الإسباني.. التحدي الـ41 بين ميسي وراموس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ مدريد

عندما يخوض برشلونة وريال مدريد اليوم كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم الأول في عقد العشرينات من القرن الحالي، ستكون هذه هي المباراة رقم 41 بين قائدي الفريقين سيرجيو راموس وليونيل ميسي، حيث تعددت المواجهات بينهما على مدار 14 عاما حتى الآن.

وسيبحث برشلونة اليوم عن نصر جديد له في عقر دار الريال ليقترب خطوة على طريق الدفاع عن لقبه.

خلال 40 مواجهة بينهما في مباريات الكلاسيكو، قاد ميسي برشلونة للفوز في 19 منها.

نجح راموس في قيادة الريال للفوز في 12 مباراة.

9 مباريات بين الفريقين انتهت بالتعادل في حضور ميسي وراموس.

سجل ميسي في مباريات الكلاسيكو التي التقيا فيها 26 هدفا مقابل 4 لراموس.

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بخلاف المواجهات الـ40 السابقة بينهما في لقاءات الكلاسيكو، خاض ميسي مباراتي كلاسيكو أخريين فقط مقابل 3 مباريات كلاسيكو أخرى لراموس.

يتصدر راموس قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الكلاسيكو على مدار التاريخ برصيد 43 مباراة.

يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

التقى اللاعبان في مباريات الكلاسيكو للمرة الأولى عام 2005 عندما قاد البرازيلي رونالدينيو برشلونة للفوز 3 -0.

أول مباراة كلاسيكو يهز فيها راموس وميسي الشباك سويا كانت في 2007، وكان ميسي في الـ19 من عمره وسجل 3 أهداف، منها هدف التعادل 3 - 3 في نهاية المباراة، بعدما سجل راموس هدف التقدم 3 - 2.

قاد راموس الريال للفوز في أول مباراتي كلاسيكو له مع الفريق على استاد سانتياجو برنابيو.

خلال المباراة المثيرة موسم 2008 / 2009، والتي فاز فيها برشلونة 6 - 2 في سانتياجو برنابيو، سجل ميسي هدفين وأحرز راموس هدفا.