شكرا لقرائتكم "تذكرتى" تشكر جماهير الأهلى على المظهر الحضارى فى مباراة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير النادي الأهلي، بعد ظهورها بشكل حضاري في مواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا ،التي اقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي في حضور 30 الف مشجع، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين.

وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور جماهير الأهلي بهذا الشكل ساهم في تحقيق الفريق للفوز قبل مواجهة العودة المقرر اقامتها في جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

من جانبه وجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئه لمجلس ادارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وادارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.

Advertisements

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.