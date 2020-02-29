شكرا لقرائتكم طارق العشرى: المصرى جاهز لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري جاهزية لاعبيه لخوض غمار مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الحالية للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الأحد على ستاد السويس الجديد.

وأشار العشري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السويس أن الفريق يسعى وبكل قوة لتخطي هذا الدور والوصول للدور نصف النهائي للبطولة رغم الغيابات المؤثرة في خطوط الفريق ، مضيفاً أن الفريق سيسعى لفرض أسلوب لعبه في مباراتي الذهاب والعودة واللتين تتطلبان استراتيجية خاصة لمواجهة نهضة بركان المغربى القوي وصاحب الخبرات الأفريقية الكبيرة.

وعن تأثير الحضور الجماهيري المتوقع لجماهير المصري خلال مباراة الغد ، أشار طارق العشري أن تواجد الجماهير سيعطي دفعة كبيرة لجميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

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من جهته أكد عمرو موسى قائد فريق المصري أنه يسعى لتحفيز زملاءه من أجل حسم التأهل مبكرا للدور نصف النهائي ، مشيرا أنه يعقد اجتماعات مستمرة مع زملاءه اللاعبين من أجل رفع روحهم المعنوية وزيادة تركيزهم في مباراة الغد والتي تعد المباراة الأهم للمصري في مشواره الافريقي والمحلي هذا الموسم.

ويرتدى فريق المصرى البورسعيدى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس مرماه اللون الأصفر ، فيما سيرتدي نهضة بركان المغربى طاقم أزرق داكن اللون وسيرتدي حارسه اللون الأزرق السماوى .

وأنهى الجهاز الإدارى للنادى المصرى البورسعيدى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للمغرب، وحدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، صباح بعد غد الاثنين موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة، ويجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.