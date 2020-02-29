شكرا لقرائتكم مدرب صن داونز: اللعب فى بريتوريا مختلف واسألوا الترجي والوداد ومازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى إلى إن اللعب في "بريتوريا" يختلف عن أي مكان قائلا :" اللعب في بريتوريا مختلف واسألوا الترجي والوداد ومازيمبي".

أبدى مدرب صن داونز الجنوب إفريقي حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية، كما توقعت،.ولم تكن سهلة، ولسنا سعداء بالنتيجة ولكن سعيد بأداء فريقي في الشوط الأول ومن لعبتين نجح الأهلي في إحراز هدفين".

وتابع :"اللاعب أخبرني بأن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، لا ألوم على الحكم ولا على أحد، لأن المساك لا يلعب في مركزه".

وواصل :"الأهلي يستحق الفوز، وأقدم له التهنئة على فوزه بالمباراة".

وزاد :"من الطبيعي خوض اللقاء بنفس طريقة اللعب في الموسم الماضي، ولا يوجد أي شئ مختلفة".

وأشار :"تراجعت للخلف بسبب ضغط الأهلي، وكان لا بد من التأمين وكانت ستكون مختلفة لو سجلنا هدف في الدقائق الأولى".

وأوضح :"مباراة الإياب ستكون مختلفة وعليك سؤال الوداد واتحاد العاصمة والرجاء، الأمور هناك والأوضاع متغيرة".

وزاد :"الأهلي فريقه محترف ومدربه هادئ، لأول مرة أتحدث مع مدرب خلال اللقاء، فهو مدرب يملك الخبرة وقادم من أوروبا".

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وتابع :"علينا احترام مباراة الإياب وتقديم كل ما لدينا على ملعبنا".

وأتم حديثه :"من الممكن أن نسجل أكثر من هدفين في مباراة الإياب مثلما سجلنا ١١ هدف في مباراة قبل ذلك".

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

اهداف مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم حيث حقق المارد الأحمر الفوز على بطل جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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