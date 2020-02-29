شكرا لقرائتكم فايلر: أنا صاحب قرار استبعاد كهربا.. ورمضان صبحى مازال غير جاهز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مواجهة صن داونز.

وجاء فايلر خلال المؤتمر الصحفى قائلا :"انا صاحب قرار استبعاد كهربا ..لا احب التعليق علي عدم مشاركة اي لاعب اتمني ان يتم سؤالي عن مستوي اللاعبين الذين يتم الدفع بهم.

واضاف فايلر :"رمضان لا يشارك بشكل منتظم في التدريبات ومن الصعب ان يتم الدفع به في مباراة صعبة مثل مواجهة الاياب امام صن داونز .

أوضح السويسري رينيه فايلر عن سبب سفر فريقه المبكر لجنوب افريقيا قبل مواجهة العودة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا قائلا :"سفرنا مبكرا لجنوب افريقيا من اجل التجهيز والتأقلم على الأجواء هناك.

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ووصف فايلر جمهور الأهلي بالرائع مؤكدا انه كان له دور كبير في تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم"

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا..

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.