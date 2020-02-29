شكرا لقرائتكم فيفا يسلط الضوء على فوز الأهلي أمام صن داونز بثنائية علي معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر الضوء على فوز الأهلي امام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كتب فيفا عبر تويتر:دوري أبطال أفريقيا 2020???? : ذهاب ربع النهائي.. الأهلي يكسب الأفضلية بتفوقه 2⃣-0⃣ على صن داونز????????، سجلهما التونسي علي معلول (56، 68 جزاء).

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

دخل الأهلي لقاء صن داونز بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، على معلول، وفي الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات - جونيور أجاي، والهجوم: مروان محسن.

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فيما دخل صن داونز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أونيانجو، ورباعي الدفاع: ماديشا، ماسيمينتو، ليبوسا، أرنديس، وخط الوسط: ميكانا، جالى، سيرينو، وفي الهجوم: زوانى، فيكالى، مابوى.

وتحظى مباراة الأهلي ونظيره صن داونز في بطولة أفريقيا باهتمام الجميع في الشارع الكروي بسبب رغبة الاهلي في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، الذي فاز على الاهلي بخماسية نظيفة في النسخة الماضية، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن هذه المباراة:

وتقام المواجهة في حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.