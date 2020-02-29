شكرا لقرائتكم على معلول: التأهل لم يحسم "وفايلر" نقطة التحول أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز



عبر على معلول ظهير أيسر الأهلى عن سعادته بفوز فريقه على صن داونز الجنوب أفريقى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائئ دوري أبطال أفريقيا.

قال معلول في تصريحات تلفزيونية أنه تركيزهم كان منصبا على مباراة صن داونز منذ أسبوع موضحا أن التأهل للدور نصف النهائي مازال لم يحسم مؤكدا أنه سيبحث مع زملائه على تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا لحسم التأهل.

Advertisements

وفسر معلول اختلاف أداء لاعبى الأهلى في الشوط الثانى عن الأول بجلسة مدربهم فايلر الذى حثهم وشجعهم على الفوز مشيرا إلى أن السويسرى طلب منهم الهدوء والتأنى في إنهاء الهجمات التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم.

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.