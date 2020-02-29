شكرا لقرائتكم النصر يطلب من الاتحاد السعودي تغيير رئيس لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت إدارة النصر من الاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بسبب ما أسمته بالأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات. وأشارت إدارة النصر في خبر نشره الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" أن النادي رفع خطاباً عاجلاً للاتحاد السعودي يطلب فيه تغيير رئيس لجنة الحكام حرصاً على عدالة المنافسة. وجاء في الخبر: وطلبت إدارة النادي وضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي وعدالة المنافسة للجميع.

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