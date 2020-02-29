شكرا لقرائتكم سيتيين: "الكلاسيكو" يهم ريال مدريد أكثر من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كيكي سيتيين مدرب برشلونة إنه يعتقد أن ريال مدريد سيكون تحت ضغط أكبر من ناديه في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد في مواجهة قد تؤثر في تحديد شكل المنافسة على اللقب.

ونال برشلونة لقب الدوري ثماني مرات في آخر 11 عاما وسيدخل مباراة القمة في سانتياغو برنابيو في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن ريال الذي خسر في آخر مباراتين أمام ليفانتي ومانشستر سيتي.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي يوم السبت: بالنسبة لريال مدريد المباراة حاسمة وأكثر أهمية مما هي لنا. إنها مباراة محورية وحاسمة للمنافس. هذه مباراة مهمة لنا لكن ربما ليست بنفس الأهمية، ربما تكون مهمة جدا والفوز سيمنحنا التقدم بخمس نقاط لكن في مثل هذه المباريات يتم نسيان الماضي سريعا. أتوقع مباراة متكافئة جدا وسنرى من يستحق الفوز بشكل أكبر.

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وتلقى سيتيين دفعة بتعافي الظهير الأيسر جوردي ألبا من الإصابة وجاهزية قلب الدفاع جيرارد بيكيه بعدما تعرض لإصابة خفيفة في كاحله خلال التعادل 1-1 مع نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي ظل غياب عثمان ديمبلي ولويس سواريز عن تشكيلة برشلونة بسبب الإصابة فإن سيتيين سيدفع على الأرجح بالشاب أنسو فاتي البالغ عمره 17 عاما أو مارتن بريثويت المنضم حديثا للعب في خط الهجوم إلى جانب أنطوان غريزمان وليونيل ميسي الذي سجل 26 هدفا في مباريات القمة.

ولم يسبق للمدرب البالغ عمره 61 عاما أن ظهر في مباراة القمة لكنه يحمل سجلا رائعا في برنابيو حيث فاز مرتين هناك كمدرب لريال بيتيس، ويحمل برشلونة أيضا سجلا مذهلا في الفترة الأخيرة في معقل غريمه حيث فاز بآخر أربع مباريات في الدوري أقيمت في برنابيو.

وقال سيتيين "أدرك دائما أهمية مباريات القمة حيث كنت أتابعها من الأريكة أو من الاستاد. إذا فزنا سأكون سعيدا من أجل المشجعين وبشكل أكبر من نفسي، وأنا أدرك المسؤولية الموجودة عليّ، أود مواصلة المسيرة الرائعة التي أملكها أنا والنادي هناك رغم واقع أنه لا يمكن الشعور بالاسترخاء مع الذهاب إلى برنابيو. فريال مدريد دائما ما يكون خطيرا وربما يكون الأمر أكبر بوجوده في مثل هذا الموقف.