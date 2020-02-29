بمشاركة «محمد صلاح» .. ليفربول يتلقى أولى هزائمه بنتيجة 3 - 0

تعرض نادي ليفربول والذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، لأول خسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ الموسم على يد مضيفه واتفورد 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة "البريميرليج".
وشارك الدولي المصري محمد صلاح من بداية المباراة، ولكن لم تتاح فرصة كبيرة حيث كان غالبية الفريق بعيدون تماما عن مستواهم.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة في المركز الأول، لكنه لا يزال يبتعد عن أقرب ملاحقين بفارق 22 نقطة، بينما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة، ليتقدم من المركز التاسع عشر إلى المركز السابع عشر.
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