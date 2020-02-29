فاز الأهلي على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68. وتصدر على معلول موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد تألقه في المباراة وانهالت التغريدات التي تشيد باللاعب الأهلاوي . وفيما يلي بعض من التغريدات التي أشادت بمعلول . Advertisements ********************* وفي لقطة طريفة أشعلت المدرجات مشجعة ترتدي قميص نادي الزمالك حيث هتفت لمعلول بكل حماس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشجعة الزمالك هتفت له وأشعلت المدرجات .. «علي معلول» يقود الأهلي للإنتصار ويتصدر تويتر مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.