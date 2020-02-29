الفيصلي يتوج بلقب كأس الكؤوس الأردنية للمرة السابعة عشرة في تاريخه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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توج الفيصلي بلقب كأس الكؤوس الأردنية في كرة القدم بفوزه على الجزيرة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي 1-1 السبت على ستاد عمان الدولي.

وتقدم الجزيرة بهدف عن طريق أنس العوضات في الدقيقة 35، وعادله في الشوط الثاني براء مرعي في الدقيقة 56، ليلجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفيصلي.

وأحرز الفيصلي اللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه معززا رقمه القياسي، وحرم الجزيرة من لقبه الثاني بعدما توج به مرة واحدة عام 1985.

وحقق المدير الفني لفريق الفيصلي المدرب التونسي شهاب الليلي لقبه الثاني في الملاعب الأردنية بعد لقب كأس الأردن الذي توج به مع الجزيرة عام 2018.

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يذكر أن الموسم الحالي افتتح بتتويج الوحدات بطلا لدرع الأردن بعد فوزه على الرمثا 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة قبل الماضي.

وينتظر عشاق وجماهير الكرة الأردنية انطلاق منافسات الدوري يوم الخميس المقبل بعد طول انتظار وتأجيل لأكثر من ستة أشهر.

ملخص المباراة: