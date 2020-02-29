فالنسيا يستعيد سكة الانتصارات في الدوري الإسباني

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استعاد فالنسيا سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ريال بيتيس 2-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

وانتظر فالنسيا الشوط الثاني لهز شباك ضيوفه عن طريق الفرنسي كيفن غاميرو (60) وقائده دانيال باريخو (89)، وقلص لورين مورون الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد خمس مباريات دون انتصار في مختلف المسابقات، والأول في الدوري بعد خسارتين وتعادل فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحذا إيبار حذو فالنسيا واستعاد نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارتين آخرهما بخماسية نظيفة أمام مضيفه برشلونة، وذلك بإكرامه بثلاثية نظيفة وفادة ضيفه ليفانتي الفائز على ريال مدريد في المرحلة الماضية.

وسجل البرازيلي شارل دياز (27 و48) والتشيلي فابيان أوريانا (84) ثلاثية إيبار الذي أهدر له سيرجي إنريش ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ورفع إيبار رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 32 نقطة لليفانتي العاشر.

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وتعادل ليغانيس مع ألافيس بهدف للأرجنتيني غيدو كاريو (59) مقابل هدف للوكاس بيريز مارتينيز (47).

ويلعب لاحقا غرناطة مع سلتا فيغو.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات إشبيلية مع اوساسونا، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وريال مايوركا مع خيتافي، وريال مدريد مع برشلونة.

ملخص مباراة فالنسيا وريال بيتيس:

ملخص مباراة إيبار وليفانتي: