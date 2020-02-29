سابالينكا تحرز اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية

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أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة تاسعة السبت اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية عندما توجت بطلة لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة 6-3 و6-3 في المباراة النهائية.

واحتاجت سابالينكا الى 74 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على كفيتوفا في اربع مواجهات جمعت بينهما حيث فازت التشيكية مرتين في الدور الأول لميامي الأميركية (2018)، وسيدني الأسترالية (2019)، وخسرت في الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز (2018).

وحرمت سابالينكا منافستها التشيكية، بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014، من التتويج للمرة الثانية في الدوحة بعد الأولى عام 2018.

وكانت كفيتوفا تخوض المباراة النهائية الأولى منذ فوزها بلقب دورة شتوتغارت في نيسان/أبريل 2019.