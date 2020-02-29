واتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى وألونسو ينقذ تشلسي

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حقق واتفورد مفاجئة مدوية وألحق بضيفه ليفربول المتصدر الخسارة الاولى هذا الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة السبت في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وأوقف واتفورد سلسلة 44 مباراة دون خسارة في الدوري لليفربول بفضل السنغالي اسماعيلا سار (54 و60) وتروي ديني (72)، وحرمه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري والذي توقف عند 18 مشاركة مع مانشستر سيتي.

وأنقذ الاسباني ماركوس ألونسو فريقه تشلسي من خسارة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث المتواضع بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت، ليواصل النادي اللندني سسلسة نتائج مخيبة.

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما (54) والنروجي جوشوا كينغ (57).

ودخل النادي اللندني الى اللقاء بعد خسارة قاسية على ارضه منتصف الاسبوع بثلاثية نظيفة امام بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد يمني النفس بأن يضع الخيبة القارية خلفه ويعوض محليا، الا انه اكتفى بالتعادل ليرفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الاهم، مانحا الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس لتقليص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بحال فوزه على مضيفه ايفرتون الاحد.

وافتتح ألونسو التسجيل للبلوز عندما استغل كرة مرتدة من العارضة سددها الفرنسي اوليفييه جيرو فتابعها بيسراه على مقربة من المرمى (33).

وسجل أصحاب الارض هدفين في غضون ثلاث دقائق ليقلبوا الطاولة على الضيوف، إذ عادلوا بداية من رأسية ليرما بعد ركنية من الاسكتلندي راين فرايزر (54)، قبل أن يمنحهم كينغ التقدم بكرة من على باب المرمى بعد عرضية زاحفة من جاك ستايسي.

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي هدف التعادل عندما وصلته الكرة من ألونسو داخل المنطقة وسددها في المرمى الا انه الهدف ألغي بداعي التسلل (73).

ولعب ألونسو دور المنقذ قبل خمس دقائق على النهاية عندما سدد مواطنه بيدرو رودريغيز كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس آرون رامسدايل لتتهيأ أمام ألونسو الذي تابعها برأسه داخل المرمى (85).

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في لندن، حقق وست هام فوزا مهما على ضيفه ساوثمبتون 3-1 ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا.

وسجل جايرود بوين (15) والفرنسي سيباستيان هالير (40) وميتشل أنتونيو (54) أهداف وست هام، والإيرلندي مايكل أوبافيمي (31) هدف ساوثمبتون.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي صفر-صفر، وخسر برايتون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الغاني جوردان أيوو (70).

ويلتقي لاحقا اليوم ليفربول المتصدر مع مضيفه واتفورد.

ملخص مباراة واتفورد وليفربول

ملخص مباراة تشلسي وبورنموث:

ملخص مباراة نيوكاسل وبيرنلي:

ملخص مباراة وست هام وساوثمبتون:

ملخص مباراة برايتون وكريستال بالاس: