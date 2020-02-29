شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يطالب بركلة جزاء أمام صن داونز بعد عرقلة قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو الأهلى حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء ضد فريق صن داونز، بعدما عرقل ميكانا مروان محسن مهاجم المارد الأحمر فى الدقيقة 41 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم أشار بعدم وجود خطأ.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمود متولي ياسر إبراهيم، على معلول وأحمد فتحي، خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة حسين الشحات، خط الهجوم: مروان محسن.

ويضم تشكيل صن داونز كلاً من.. حراسة المرمى : أونيانجو، خط الدفاع: ماديشا - ماسيمينتو - ليبوسا – أرنديس، خط الوسط: ميكانا - جالى – سيرينو، خط الهجوم: زوانى - فيكالى – مابوى.

Advertisements

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز.