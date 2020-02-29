عبد الحفيظ: عدم استقبال الأهلي أهداف في الذهاب أمام صنداونز أمر مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة فريقه أمام صنداونز الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي ستكون صعبة للغاية.

وفاز الأهلي على ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ليحقق نتيجة مقبولة قبل مواجهة العودة في مدينة بريتوريا يوم السبت المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة، إن المدرب رينيه فايلر، سيعلن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا خلال ساعات، لافتا أن الفريق سيسافر غدا قبل المواجهة بعدة أيام.

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وأضاف، أن سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا قبل المباراة بعدة أيام لتفادي أزمة الأكسجين التي واجهة الفريق بالموسم الماضي، بالإضافة للتأقلم على أجواء اللعب هناك عصرا.

وأوضح، أن الفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين في شباك صنداونز، لكن في نفس الوقت عدم استقبال أي أهداف يعد أمرا هاما لضمان تأهل الفريق إلى الدور المقبل.

وعن احتمالية تواجد رمضان صبحي في مباراة العودة أمام صنداونز، كشف عبد الحفيظ أن الأمر في يد طبيب الفريق وسيتحدث معه لمعرفة امكانية مشاركة اللاعب في مواجهة العودة.

وأتم تصريحاته:" في كل نسخة لدوري أبطال أفريقيا يتعرض الأهلي لظرف صعب بسبب أمور مثل التحكيم ودائما ما تكون هذه الأمور في وقت مهم للفريق بالبطولة".