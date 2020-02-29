فايلر: لم نتأهل بعد.. ولا تسألوني عن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لم يحسم تأهله بعد إلى الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي، بعدما فاز في ذهاب ربع النهائي على صنداونز الجنوب أفريقي.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن رمضان صبحي لاعب الأهلي ليس جاهزًا حتى الآن، من أجل المشاركة في المباريات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على صنداونز بهدفين نظيفين مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي.

وقال فايلر: "أشكر موسيماني على التهنئة، سعيد للغاية بالفوز والنتيجة، نجحنا في الاستحواذ على الكرة وفرضنا أداءنا على الملعب، كان من الممكن أن نسجل هدف ثالث ولكن الآن سنبدأ التفكير في لقاء الأهلي".

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وأكمل: "لن أتحدث عن مواجهة الزمالك الملغية، كنا جاهزون ومستعدون لصنداونز في جميع الأحوال، حتى لو كنا لعبنا لقاء القمة".

وأضاف: "من الرائع أن تلعب أمام جماهيرك، تحصل وقتها على حافز إيجابي، جماهير الأهلي رائعة وسعيد للغاية برؤيتهم اليوم".

وأردف: "صنداونز فريق كبير ويقدم مستوى عالِ للغاية، من الطبيعي ألا نسجل منذ الدقيقة الأولى، نحن لم نحسم تأهلنا حتى الآن فهي الهزيمة الأولى لهم خارج أرضهم، ولقاء العودة سيكون صعبة جدًا، لذلك نحن لم نتأهل".

وعن استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من اللقاء، فقال: "لا تسألوني عنه، أنا أتخذ القرار ولا أريد أسئلة عن من يلعب ومن لا يشارك، فقط سأجاوب عمن يشارك فقط".

واختتم: "رمضان صبحي حتى الآن لم يشارك في تدريب بنسبة 100%، نحن سنخوض لقاء خارج الأرض ومن الصعب أن يشارك في مباريات هامة مثل هذه وهو غير جاهزًا حتى الآن".