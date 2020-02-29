مدرب صنداونز يكشف سبب تراجع فريقه أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز سبب تراجع فريقه في مباراة الأهلي، كما قدم التهاني للفريق الأحمر بعد الفوز بالمباراة.

وتمكن الأهلي من الفوز على صنداونز بهدفين دون رد لحساب جولة الذهاب في الدور ربه النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وعن المباراة قال موسيماني: "المباراة كانت صعبة وغير سهلة، لعبنا شوط أول جيد وأنا سعيد بهذا، لكن في الشوط الثاني استقبلنا هدفين."

ونجح الأهلي من تسجيل الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء بعد عرقلة من جانب مدافع صنداونز لأليو بادجي.

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وقال موسيماني: "اللاعب أخبرني أنها ليست ركلة جزاء، لا ألوم الحكم ولا اللاعب، لكن في النهاية أبارك للأهلي الفوز، نعم خضت مباراة اليوم بنفس فلسفة مباريات النسخة الماضية، هذه هي فلسفتي، لا أرى أي داعي لتغيير طريقة اللعب."

وعن تراجع أداء فريقه وبالتحديد في الشوط الثاني من المباراة قال موسيماني: "الأهلي كان يضغط بقوة، هذا الأمر أجبرنا على الرجوع وعليه لم نكن قادرون على فتح الخطوط لأنه كان يجب أن نؤمن، النتيجة كانت يمكن أن تختلف لو سجلنا أولا أو لو لم نُهدر الفرصة التي ضاعت في أول المباراة."

وعن قدرة صنداونز على الفوز في جنوب أفريقيا قال: "اللعب في جنوب إفريقيا مختلف وعليكم أن تسألوا الوداد والترجي، علينا أن نحترم المباراة، الأهلي لديه مدرب كبير، لو وضع سيرته الذاتية على الطاولة فسأضع سيرتي الذاتية تحت الطاولة."

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: "يجب أن أسجل في مباراة العودة، الموسم الماضي من دوري الأبطال كنا نحتاج هدف أمام الوداد ولم نسجل، هذا الموسم نحن بحاجة إلى ثلاثة أهداف، من الممكن أن نسجل أكثر."

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على صنداونز يوم 7 مارس في مباراة العودة.