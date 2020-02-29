علي معلول: حققنا نتيجة جيدة لكن العودة أمام صنداونز صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علي معلول المدافع الأيسر للأهلي بأنه استطاع أن يحقق نتيجة جيدة أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن لقاء العودة سيكون أصعب.

وقال معلول في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "أنهينا الشوط الأول من المواجهة والشوط الثاني سيكون أصعب فصنداونز فريق كبير ويلعب على أرضه بقوة شديدة."

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واستطاع علي معلول أن يسجل هدفي المباراة، وبات أمام الأهلي فرصة للتأهل في حال تحقيق أي نتيجة إيجابية السبت المقبل بجنوب إفريقيا، أو الخسارة بهدف نظيف.

وتابع اللاعب التونسي: "أهدرنا في الشوط الأول العديد من الفرص بسبب التسرع، لكن بين الشوطين طالبنا المدرب بالهدوء والتركيز في إنهاء الفرص وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدفين لكن على كل حال الفوز بهدفين نتيجة جيدة."

ويتوجه الأهلي غدًا الأحد إلى جنوب إفريقيا من أجل مواجهة صنداونز في مباراة العودة.