وائل جمعة: غياب هذا اللاعب عن الأهلي "جريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، أن الأحمر قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تجاوز صنداونز الجنوب إفريقي (2-0)، مطالبا بالاعتماد على المهاجم السنغالي أليو بادجي.

وفاز الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي بثنائية الظهير الأيسر التونسي علي معلول في ذهاب ربع النهائي على ملعب ستاد القاهرة، قبل خوض لقاء الإياب يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

وقال جمعة، أثناء تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "الأهلي قطع خطوة مهمة في طريق التأهل، نقطة التحول في الشوط الثاني تمثلت في الهجوم بعدما كان الفريق هادئا في الشوط الأول".

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وأضاف: "كلمات المدرب رينيه فايلر بين شوطي المباراة كانت لها مفعول جيد على اللاعبين، وعلي معلول كان النجم الأبرز في اللقاء وكانت لديه رغبة واضحة في التسجيل خلال ضربة الجزاء".

وأكمل: "التغييرات صنعت الفارق بالشوط الثاني، أليو بادجي يتمتع بشخصية قوية، واندفع وسط المدافعين بقوته البدنية لينجح في الحصول على ضربة جزاء، وهذا هو نوعية المهاجم التي نحتاجها بقوة".

وتابع: "مشكلة مروان محسن أنه ليس قوي بدنيًا مثل بادجي الذي يمتاز بالقوة البدنية والطول الفارع، عدم وجوده في تشكيل الأهلي جريمة ويجب الاعتماد عليه بصفة أساسية خلال المباريات المقبلة".