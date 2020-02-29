أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك المسافرة لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك فوزاً مهماً على الترجي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الذي احتضنه ستاد القاهرة.

الزمالك يستعد لخوض مباراة الإياب بدور الـ8 بدوري ابطال أفريقيا أمام الترجي في تونس، الجمعة المقبلة بملعب رادس.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بأقل من 3 أهداف، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.