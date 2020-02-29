وضاع الحلم الذهبي.. واتفورد يطعن ليفربول بثلاثية نظيفة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى ليفربول هزيمة مفاجئة على يد مضيفه واتفورد الذي يصارع على تفادي الهبوط بثلاثية نظيفة على ملعب "فيكارج رود" مساء اليوم السبت، في الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد الريدز عند 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ليظل فارق الـ22 نقطة كما هو مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، بينما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة بالتساوي مع وست هام وبورنموث في المركز الـ17.

وباتت تلك الهزيمة هي الأولى التي يتلقاها رفاق الدولي المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والأولى بشكل عام منذ يناير 2019 حين خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة (2-1).

جاءت هزيمة ليفربول بعد الفوز في 18 مباراة على التوالي، وهذه هي المرة الأولى التي يهدر فيها أي نقاط طوال الموسم، منذ تعادله على ملعب مانشستر يونايتد 1-1 في 20 أكتوبر الماضي.

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ليفربول الذي يظل في حاجة إلى 12 نقطة فقط من أجل حسم لقب المسابقة، بدّد واتفورد حلمه الذهبي بحصد دوري اللا هزيمة وتكرار إنجاز آرسنال الذي يملك الدرع الذهبي بعد حصد لقب 2004 دون أي خسارة.

افتتح واتفورد التسجيل في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء عن طريق إسماعيلا سار، بعدما استغل تمريرة دوكوريه داخل منطقة الجزاء ليصل إلى الكرة قبل أندي روبيرتسون ويودعها داخل شباك الحارس أليسون.

وفي الدقيقة الـ60، عاد سار ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بعدما انفرد بمرمى الضيوف وسط غياب مدافعي ليفربول ليودعها بشكل رائع من فوق الحارس.

استقبل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة الـ72 عن طريق تروي دييني، بعدما استغل واتفورد تمريرة خاطئة من أرنولد ليمرر إسماعيلا سار الكرة إلى دييني ويسجل الثالث.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، ديجان لوفرين، أندي روبيرتسون، فابينو، جورجينو فينالدوم، أوكسلاند تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.